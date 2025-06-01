Леннокс Льюїс зробив сміливий прогноз на уявний двобій проти Олександра Усика. Легендарний колишній боксер впевнений, що постійні наступальні дії б змусили українця впасти, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Social.

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Льюїс уявив свій бій проти Усика

Льюїс запевнив, що Усик би сповна відчув усю його силу та міць.

Я б пішов уперед на Олександра Усика, показав би йому, хто я є. Я б чинив постійний тиск на нього, змушував би його рухатись. Завжди потрібно йти вперед, а не назад. Усик би відступав, у нього б не було іншого вибору,

– сказав Льюїс.

Нагадаємо, що у травні минулого року Усик став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року якраз після Леннокса Льюїса. Тоді Олександр свідомо позбувся поясу IBF, втративши при цьому високе звання "абсолюта".

Довідка. За спиною Леннокса Льюїса 44 бої, у яких тріумфував 41 раз (32 – нокаутом), зазнавши 2-х поразок. Також один поєдинок закінчився нічиєю (проти Евандера Холіфілда). У 2003-му році провів свій прощальний двобій, у якому здолав Віталія Кличка.

Вже 19 липня поточного 2025-го року український боксер може повернути собі цей статус, якщо переможе у реванші Даніеля Дюбуа. Це буде 24-й бій для непереможного українця на профі-рингу. Наразі Усик ще не програвав у професіоналах.