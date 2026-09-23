Легендарний екссуперник Кличка зробив неочікувану заяву про Усика

Легенда британського боксу Леннокс Льюїс висловився про можливий поєдинок з Олександром Усиком. Колишній абсолютний чемпіон світу розповів, яким міг би бути результат їхньої зустрічі в ринзі.

За словами британця, якби бій відбувся на піку його кар'єри, він мав би достатньо сил, щоб нокаутувати українського спортсмена. Про це Льюїс заявив в ефірі BTR Boxing Podcast Network.

Льюїс про бій з Усиком: що сказав ексчемпіон

За його словами, головною проблемою для Усика стали б його фірмові удари знизу. Британець зазначив, що уважно аналізував поєдинки Олександра і знайшов у його захисті ключову вразливість.

Я не думаю, що він протримався б проти мене, тому що я завдаю дуже жорстких аперкотів, і я помітив, що він пропускає аперкоти. Тож він не зміг би витримати мої аперкоти,

– підкреслив Льюїс.

Водночас легенда боксу високо оцінює загальні здобутки українця. Раніше Льюїс порівнював Усика з Евандером Холіфілдом, який, як і український спортсмен, ставав абсолютним чемпіоном у двох дивізіонах – крузервейті та хевівейті. За словами Леннокса, Олександр цілком міг би конкурувати з найсильнішими боксерами золотої епохи та мав би хороші шанси на успіх.

Нагадаємо, Льюїс повісив рукавички на цвях у 2003 році, поставивши крапку у кар'єрі перемогою над старшим із братів Кличків – Віталієм. Усик став абсолютним чемпіоном світу лише через два десятиліття після цього, тому їхній можливий бій так і залишиться предметом фантазій та палких суперечок серед уболівальників.

Раніше відомий тренер Дон Чарльз заявив, що Дерек Чісора провів для Віталія Кличка найважчий бій після поєдинку з Ленноксом Льюїсом.