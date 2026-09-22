В інтерв'ю ютуб-каналу Shizzio Чарльз відзначив мужність і честь українця, а також розповів про маловідомі деталі тієї драматичної історії. Кличко свого часу публічно заявив про готовність зустрітися з переможцем протистояння між Чісорою та Робертом Хеленіусом.

Про один з найважчих боїв Кличка

Попри те, що судді скандально віддали перемогу Хеленіусу, Кличко-старший наполіг на поєдинку саме з британцем.

Люди почали критикувати Віталія: "Чому ви не битиметеся з переможцем? Ви ж обіцяли!". А він відповів: "Я битимуся з переможцем, тому що насправді цей бій виграв Чісора". Це все задокументовано. Саме тому він і вийшов на Дерека,

– заявив Чарльз.

Перед поєдинком у Мюнхені більшість експертів пророкували Чісорі швидке знищення та нокаут у перших двох раундах, адже на той момент Кличко-старший буквально "трощив усіх підряд". Проте британець зміг здивувати весь світ.

"На мою думку, Дерек влаштував Віталію найважчий бій після Леннокса Льюїса. Це був дуже важкий поєдинок на 12 раундів. Ніхто й ніколи не забирав у Віталія раунди – він не програвав їх навіть на спарингах! А в Німеччині Дереку віддали чотири раунди. Наприкінці 12-го раунду Віталій буквально впав від виснаження – його брат Володимир підтримував його, і він просто обм'як у нього на плечі. Він був повністю виснажений", – пригадав тренер.

Наставник також визнав тактичну помилку своєї команди, яка завадила їм створити головну сенсацію в історії хевівейту. За планом Чарльза, Чісора мав увімкнути максимальний пресинг із сьомого раунду, коли українець почав утомлюватися, проте через брак досвіду британська команда забарилася і почала тиснути занадто пізно.

Нагадаємо, поєдинок Віталія Кличка проти Дерека Чісори відбувся 19 лютого 2012 року в Мюнхені та завершився перемогою українця одностайним рішенням суддів (119 – 111, 118 – 110, 118 – 110). За всю свою професійну кар'єру Кличко-старший жодного разу не побував у нокдауні чи нокауті, а свій останній бій провів у вересні 2012 року проти Мануеля Чарра.