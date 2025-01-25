Леннокс Льюїс поділився думками щодо "Залізного Майка" та українського чемпіона. Легенда боксу спрогнозував, як би завершився бій двох епохальних спортсменів, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Переможець бою Усик – Тайсон

Колишній британський боксер поділився думками щодо гіпотетичного поєдинку між Олександром Усиком та праймовим Майком Тайсон. Леннокс Льюїс обрав переможцем "Залізного Майка".

Як би завершився бій між Майком Тайсоном і Олександром Усиком? Перемогою Майка Тайсона,

– відповів Льюїс.

Нагадаємо, що "Залізний Майк" що наприкінці минулого року повернувся в ринг та провів бій з Джейком Полом. Американець поступився скандальному блогеру рішенням суддів.

Олександр Усик 21 грудня 2024 року зустрічався у пекельній битві з Тайсоном Ф'юрі. Український чемпіон не тільки захистив чемпіонські пояси, а й отримав звання Короля хевівейту, залишаючись непереможеним.