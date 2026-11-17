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Про смерть боксера 16 листопада повідомило видання Limerick Leader. Трагедія сталася 1 серпня під час вечора боксу в Дубліні.

Помер ірландський боксер Лі Рівз

Рівз зустрівся з Гері Каллі в поєдинку першої напівсередньої ваги. У десятому раунді ірландець зазнав нокауту після серії важких ударів суперника.

Після завершення бою медики кілька хвилин надавали спортсмену допомогу на рингу, а згодом винесли його на ношах і доправили до лікарні. Лікарі діагностували важку травму головного мозку. Рівз переніс термінову операцію, після якої його ввели в медикаментозну кому.

Спочатку боксер перебував у лікарні Дубліна, а згодом його перевели до університетської лікарні Лімерика, ближче до родини. У жовтні з'явилися ознаки покращення його стану, однак під час лікування виникли ускладнення через інфекцію. Попри зусилля медиків, 16 листопада спортсмен помер в оточенні близьких.

Що відомо про Лі Рівза

Він народився 28 лютого 1995 року в Лімерику. До переходу в професійний бокс він п'ять разів ставав чемпіоном Ірландії серед аматорів.

Професійну кар'єру ірландець розпочав у листопаді 2018 року. За цей час він провів 18 поєдинків, здобув 16 перемог, 11 із яких – нокаутом, та зазнав двох поразок. У 2022 році Рівз завоював титул чемпіона Північноамериканської боксерської федерації (NABF).

Окрім спортивної кар'єри, Рівз займався благодійністю, підтримував ініціативи у сфері психічного здоров'я та співпрацював з організацією Limerick Treaty Suicide Prevention, яка займається запобіганням самогубствам.