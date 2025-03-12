Екскривдник Ломаченка влаштував штовханину на дуелі поглядів перед боєм: провокаційне відео

Вже 2 травня Теофімо Лопес поб'ється у титульному бою проти чемпіона світу Арнольда Барбоси. Боксери проведуть двобій на арені "Times Square" у Нью-Йорку (США).

Організатором боксерської події буде The Ring та Туркі Аль аш-Шейх. Напередодні поєдинку Лопес та Барбоса провели дуель поглядів.

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Барбоса спровокував Лопеса

Арнольд скинув капелюх з голови Теофімо, чим спровокував Лопеса. Колишній суперник Василя Ломаченка вдарив суперника, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

Лише охороні вдалось стримати боксерів, аби ця штовханина не переросла у справжню м'ясорубку.

Відео штовханини Лопеса проти Барбоси

Лопес востаннє виходив у ринг влітку 2024-го року, коли переміг за одноголосним рішенням суддів Стіва Клаггетта із Канади. За спиною Теофімо 22 бої, у яких він здобув 21 перемогу (13 – нокаутом). Єдиної поки що поразки Теофімо завдав австралієць Джордж Камбосос (27 листопада 2021-го року).

Щодо Барбоси, то Арнольд у лютому переміг британського суперника Джека Каттерола за роздільним рішенням суддів. 33-річний американський боксер провів вже на профі-рингу 32 бої, в усіх здобував звитягу (11 – нокаутом).