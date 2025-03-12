Организатором боксерского события будет The Ring и Турки Аль аш-Шейх. Накануне поединка Лопес и Барбоса провели дуэль взглядов.

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Барбоса спровоцировал Лопеса

Арнольд сбросил шляпу с головы Теофимо, чем спровоцировал Лопеса. Бывший соперник Василия Ломаченко ударил соперника, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Только охране удалось сдержать боксеров, чтобы эта потасовка не переросла в настоящую мясорубку.

Видео потасовки Лопеса против Барбосы

Лопес последний раз выходил в ринг летом 2024-го года, когда победил единогласным решением судей Стива Клаггетта из Канады. За спиной Теофимо 22 боя, в которых он одержал 21 победу (13 – нокаутом). Единственное пока поражение Теофимо нанес австралиец Джордж Камбосос (27 ноября 2021-го года).

Что касается Барбосы, то Арнольд в феврале победил британского соперника Джека Каттерола по раздельному решению судей. 33-летний американский боксер провел уже на профи-ринге 32 боя, во всех одерживал победу (11 – нокаутом).