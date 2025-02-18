Британський боксер хоче здобути титул чемпіона, який присвятить своєму важкохворому тренеру

Мова йде про Лоуренса Околі. Британський боксер, який виступає у хевівейті, хоче завоювати чемпіонський титул заради свого наставника, якого "з'їдає" рак.

Тренер Джо Галлахер бореться із раком кишківника та печінки четвертої стадії. Лоуренс Околі розповів, що дізнався про тяжку хворобу свого коуча лише декілька тижнів тому. Наставник не хотів розповідати своєму підопічному про рак через телефон, тому зізнався під час особистої зустрічі, коли розмовляли про наступний бій, передає 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Благородна мета Околі

Після цього зізнання Лоуренс Околі поставив перед собою чемпіонську ціль, яку присвятить своєму тренеру.

Я сказав йому, що йдеться не тільки про 5 квітня, а й про те, щоб завоювати для нього ще один титул чемпіона світу, адже у нього ще не було чемпіона світу в надважкій вазі, тож ми це зробимо. Це свідчення характеру і його відданості своїм спортсменам, що він зберігав професіоналізм. Він не розповідав нам, через що він проходить, тому що не хотів відволікати нас від боїв,

– заявив Околі.

До слова. 5 квітня 2025-го року Лоуренс Околі проведе бій проти Рішара Ріакпоре. Поєдинок відбудеться у рамках андеркарду зустрічі Ділліан Вайт – Джо Джойс у Манчестері.

Британський боксер відзначив характер свого тренера, який не поводить себе як людина, яка бореться із потужною хворобою.

Він з тих тренерів, які не потребують співчуття і не хочуть нічого змінювати. Він не виглядає і не поводиться як хворий на рак чи людина, яка невдовзі подолає цю хворобу. Він просто Джо Галлахер, тренер з боксу, чоловік і батько,

– розповів британський боксер.

Нагадаємо, що востаннє Лоуренс Околі виходив у ринг 7 грудня минулого року, коли переміг на лондонському "Вемблі" німця Хуссейна Мухаммеда. У кар'єрі 32-річного британця на профі-рингу вже 22 бої, у яких він здобув 21 перемогу (16 – нокаутом) та зазнав єдиною поки що поразки від земляка Кріса Біллема-Сміта.