За словами Джейка Пола, Майк Тайсон вживав психоделки із жаби, які допомогли "Залізному Майку" вилікувати хворобу. Однак ці слова боксера-блогера виявились повною нісенітницею, повідомляє 24 Канал із посиланням на TMZ.

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Спростування слів Джейка Пола

У команді легенди боксу відреагували на подібну заяву Пола-молодшого. Представники "Залізного Майка" назвали інформацію Джейка брехнею.

Майк Тайсон зараз щасливий і абсолютно здоровий. У нього немає хвороби Паркінсона чи будь-якої іншої хвороби,

– заявили у команді легенди.

Нещодавно Майк зізнався, що досі на сто відсотків не відновився від поєдинку проти Пола-молодшого. У середині листопада минулого року Тайсон програв Джейку за одноголосним рішенням суддів. Хоча у стартових раундах 58-річний Тайсон мав дуже непоганий вигляд у рингу.

До слова. Після цієї поразки за спиною легенди 59 боїв, у яких він здобув 50 перемог (44 – нокаутом), а також зазнав 7 поразок. Два поєдинки були скасовані – проти Орліна Норіса та Анджея Голоти.

Наразі Майк насолоджується відпочинком у новому будинку, який Тайсон придбав за частину грошей із гонорару за бій, та не поспішає повертатись на ринг. Тепер "Залізного Майка" можна буде побачити на ринзі виключно у виставкових шоу.