Український боксер ледь не забив до смерті суперника на Гран-прі в Ер-Ріяді: ефектне відео

У п'ятницю, 20 червня, відбулись поєдинки 1/8 фіналу Гран-прі у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. В одному із боїв у ринг вийшов український боксер Данило Лозан.

Суперником 22-річного боксера із України був представник Канади Ерік Басран. Вже із перших секунд поєдинки було видно, як Данило Лозан взяв ініціативу до своїх рук та діяв першим номером, пише 24 Канал.

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Яскрава перемога Лозана в Ер-Ріяді

Лозан демонстрував хорошу рухливість, був швидким та добре уникав ударів суперника. Вже у другому раунді Басран вперше побував у нокдауні. А вже у наступній трихвилинці знову опинився на канвасі рингу.

Але на цьому українець не зупинився та втретє відправив Еріка у вільне падіння. Лише після третього падіння рефері достроково зупинив двобій.

Данило Лозан нокаутував Еріка Басрана та пробився до чвертьфіналу Гран-прі в Ер-Ріяді.

Відео з бою Лозан – Басран

Вже у наступному раунді на українського боксера чекає опонент із Казахстану Саматалі Толтаєв.

Відзначимо, що в 1/8 фіналу повинна була відбутись битва між Дмитром Рибалком та Максимом Молоданом. Але вже в останній момент на процедурі зважування організатори змагань вирішили, що не хочуть на такій стадії перетинати двох українців та розділили їх поєдинок. Тому Рибалко пробився до чвертьфіналу, здолавши йорданця Мухаммада Іссу.

А от Молодану не вдалось вийти до наступного етапу турніру. Максим програв французу Ефрему Баріко за рішенням суддів: 59-55, 59-56 та 60-54.