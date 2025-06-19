Однак світова боксерська рада (WBC) в останній момент скасувала українську битву у рамках 1/8 фіналу Гран-прі. Організатори змагань прямо під час процедури зважування внесли зміни у їх протистояння, пише 24 Канал із посиланням на Трибуну.

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Чому скасували бій українців

Організатори Гран-прі не захотіли, аби українська битва Максима Молодана та Дмитра Рибалки відбулась вже на стадії 1/8 фіналу. Тому розвели українських боксерів.

Молодан зустрінеться у ринзі із представником Франції Ефремом Баріко, а Рибалка побоксує проти Мохаммада Ісси із Йорданії. Обидва поєдинки українських боксерів заплановані на 20 червня.

Цікаво, що Ісса та Баріко повинні були теж зійтись в очній зустрічі.

Довідка. Баріко має за своєю спиною 11 перемог (6 – нокаутом) при нулі поразок, а Ісса здобув 10 звитяг (9 – нокаутом). Йорданець також не знає гіркого смаку поразок.

Відзначимо, що вже 21 червня повинна відбутись інша українська дуель між Цотне Рогавою і Віталієм Стальченком.