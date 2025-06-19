Однако мировой боксерский совет (WBC) в последний момент отменил украинскую битву в рамках 1/8 финала Гран-при. Организаторы соревнований прямо во время процедуры взвешивания внесли изменения в их противостояние, пишет 24 Канал со ссылкой на Трибуну.

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Почему отменили бой украинцев

Организаторы Гран-при не захотели, чтобы украинская битва Максима Молодана и Дмитрия Рыбалки состоялась уже на стадии 1/8 финала. Поэтому развели украинских боксеров.

Молодан встретится в ринге с представителем Франции Ефремом Барико, а Рыбалка побоксирует против Мохаммада Иссы из Иордании. Оба поединка украинских боксеров запланированы на 20 июня.

Интересно, что Исса и Барико должны были тоже сойтись в очной встрече.

Справка. Барико имеет за своей спиной 11 побед (6 – нокаутом) при нуле поражений, а Исса одержал 10 побед (9 – нокаутом). Иорданец также не знает горького вкуса поражений.

Отметим, что уже 21 июня должна состояться другая украинская дуэль между Цотне Рогавой и Виталием Стальченко.