Это было противостояние в полусреднем весе. Уже по ходу стартового раунда японский боксер дважды побывал в нокдауне, информирует 24 Канал.

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Норман победил Сасаки

Однако Цзинь Сасаки сумел восстановиться после двух нокдаунов и продолжить бой. Хватило японца лишь до пятого раунда. Брайан Норман подловил соперника и отправил на этот раз в нокаут. 24-летний американец брутально отправил японца на канвас, а удар был настолько сильным, что тот самостоятельно не сумел покинуть ринг.

Сасаки вынесли с ринга на носилках.

Видео нокаута в бою Норман – Сасаки

Brian Norman Jr Stops Jin Sasaki In Round 5. Norman Jr теперь 28-0 (22 KOs). #NormanSasaki pic.twitter.com/OzxhuuCcEO - WBC Advocate (@BS12OO) 19 июня, 2025 г

Норман одержал свою 28-ю победу в профессионалах и 22-ю – нокаутом. Брайан до сих пор не знает горького вкуса поражений.

Зато Цзинь Сасаки потерпел второе поражение при 19-ти победах и одной ничьей.