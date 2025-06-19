Це було протистояння у напівсередній вазі. Вже по ходу стартового раунду японський боксер двічі побував у нокдауні, інформує 24 Канал.
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Норман переміг Сасакі
Однак Цзінь Сасакі зумів відновитись після двох нокдаунів та продовжити бій. Вистачило японця лише до п'ятого раунду. Браян Норман підловив суперника та відправив на цей раз у нокаут. 24-річний американець брутально відправив японця на канвас, а удар був настільки сильним, що той самостійно не зумів покинути ринг.
Сасакі винесли із рингу на ношах.
Відео нокауту у бою Норман – Сасакі
Норман здобув свою 28-му перемогу у професіоналах та 22-гу – нокаутом. Браян досі не знає гіркого смаку поразок.
Натомість Цзінь Сасакі зазнав другої поразки при 19-ти перемогах та одній нічиї.