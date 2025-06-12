Відомий боксер потрапив за грати через жорстке побиття гостя пабу: деталі інциденту

Чеський боксер Лукаш Файк потрапив у скандал. У результаті якого надважковаговика було засуджено за побиття одного з гостей пабу.

Наступні три роки спортсмен проведе у в'язниці. Інцидент за участі Лукаша Файка та відвідувача відбувся у 2022 році, повідомляє 24 канал із посиланням на Fights.cz.

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Що відомо про справу Файка

Інцидент відбувся у спортивному барі в передмісті Праги. За наявною інформацією, четверо нині засуджених прийшли у заклад з дівчиною Яна Файка. Згодом у неї нібито виник конфлікт з одним із відвідувачів.

Ян Файк згідно з матеріалами справи тричі вдарив людину по голові, а потім ногою у живіт. Головний потерпілий захищав іншу постраждалого, після чого на нього накинулись чотири інші молодики.

У підсумку Лукаша Файка та спільників було засуджено на умовний термін. Проте у четвер 12 червня Центральночеський крайовий суд змінив початкові вироки для боксера та його брата Яна, який був бійцем ММА на позбавлення волі строком на три роки.

Для інших двох учасників бійки Томаша Таубера та Ондрея Нідерле залишили трирічний термін з випробувальним строком – 4 роки.

До слова. Лукаш Файк провів у професійному ринзі 21 поєдинок. Чеський боксер поступився лише Пітеру Кадіру.

Лукаш Файк разом зі своїм братом Яном та спільниками повинні виплатити компенсацію постраждалому 2,3 мільйона крон. Вирок суду остаточний та без права на апеляцію.