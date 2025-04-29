Відомо, що збитою дівчиною була 17-річна Нцаму Бріджіт Мануеллу, яка поверталась додому від друзів. Френсіс Нганну на мотоциклі збив молоду дівчину, але не покинув її помирати на обочині дороги, пише 24 Канал із посиланням на Lebledparle.

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Нганну забрав життя молодої дівчини

Відомий боєць самостійно привіз потерпілу до лікарні. Лікарі намагались врятувати життя дівчині за допомогою операції, усю фінансову частину взяв на себе Нганну. Але, на жаль, молода дівчина померла від отриманих травм.

Тепер Френсісу можуть загрожувати юридичні наслідки відповідно до законодавства Камеруну. Ймовірно, що Нганну не загрожує ув'язнення, адже смертельну ДТП розглядають, як випадок ненавмисного вбивства.

Нагадаємо, що Френсіс Нганну – колишній чемпіон UFC, за його спиною 21 бій у змішаних єдиноборствах, у яких здобув 18 перемог (13 – нокаутом) при 3-х поразках. Також у Нганну є негативний досвід виступів у боксі – 2 поразки у двох поєдинках. На боксерському рингу програв Тайсону Ф'юрі (28 жовтня 2023-го) та Ентоні Джошуа (8 березня 2024-го).

Востаннє винуватець аварії виходив в октагон восени минулого року, коли переміг бразильця Реннана Ферейру вже у першому раунді.