Колишнього боксера та його спільником підозрюють у крадіжках із сільгосппідприємств. Тепер Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу виніс свій вердикт щодо Євгена Хитрова, пише 24 Канал із посиланням на "СВОЇ".

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Запобіжний захід для Хитрова

Спортсмену обрали запобіжний захід. На час слідства Хитров перебувати під вартою, але із можливим правом вийти під заставу у розмірі понад 420 тисяч гривень.

Хитрову обрали запобіжний захід: дивіться відео

Нагадаємо, що ексбоксеру загрожує покарання у вигляді ув'язнення на 5-8 років.

Коротко про боксерську кар'єру Євгена Хитрова