Колишнього боксера та його спільником підозрюють у крадіжках із сільгосппідприємств. Тепер Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу виніс свій вердикт щодо Євгена Хитрова, пише 24 Канал із посиланням на "СВОЇ".
Дивіться також Усик неочікувано зустрівся з легендою футболу в аеропорту в Італії: потужне відео
Запобіжний захід для Хитрова
Спортсмену обрали запобіжний захід. На час слідства Хитров перебувати під вартою, але із можливим правом вийти під заставу у розмірі понад 420 тисяч гривень.
Хитрову обрали запобіжний захід: дивіться відео
Нагадаємо, що ексбоксеру загрожує покарання у вигляді ув'язнення на 5-8 років.
Коротко про боксерську кар'єру Євгена Хитрова
- У 2011-му році в азербайджанському Баку став чемпіоном світу у середній вазі.
- Хитров є бронзовим чемпіоном Європи-2013 у Мінську (середня вага).
- Учасник Олімпійських ігор у Лондоні-2012.
- У грудні 2013-го Хитров дебютував на профі-рингу, а в січні 2017-го зазнав першої поразки.
- За його спиною22 поєдинки у професіоналах – 20 перемог (17 – нокаутом) при 2-х поразках (від Іммануеля Аліма та Брендона Адамса).