Нещодавно Король хевівейту завітав на турнір Bare Knuckle в Італії. Усик, ймовірно вирушив у Лондон, в аеропорту перед вильотом український чемпіон зустрівся з легендарним ексфутболістом, повідомляє 24 канал.
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З ким зустрівся Усик
Олександр Усик на сторінці в інстаграм опублікував відео з аеропорту. Боксер перед посадкою на літак зустрівся з колишнім шведським футболістом Златаном Ібрагімовичем.
Цікаво, що Златан Ібрагімович займався бойовими мистецтвами. Нещодавно ходили чутки, що шведський екснападник може спробувати себе у боксі.
Нагадаємо, що раніше Олександр Усик зустрівся з Джозефом Паркером, який є обов'язковим претендентом на бій з українцем. Боксери тепло поспілкувались на турнірі Bare Knuckle в Італії.