Бывшего боксера и его сообщника подозревают в кражах из сельхозпредприятий. Теперь Центрально-Городской районный суд Кривого Рога вынес свой вердикт в отношении Евгения Хитрова, пишет 24 Канал со ссылкой на "СВОИ".

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Мера пресечения для Хитрова

Спортсмену избрали меру пресечения. На время следствия Хитров находиться под стражей, но с возможным правом выйти под залог в размере более 420 тысяч гривен.

Хитрову избрали меру пресечения: смотрите видео

Напомним, что экс-боксеру грозит наказание в виде заключения на 5-8 лет.

Коротко о боксерской карьере Евгения Хитрова

  • В 2011-м году в азербайджанском Баку стал чемпионом мира в среднем весе.
  • Хитров является бронзовым чемпионом Европы-2013 в Минске (средний вес).
  • Участник Олимпийских игр в Лондоне-2012.
  • В декабре 2013-го Хитров дебютировал на профи-ринге, а в январе 2017-го потерпел первое поражение.
  • За его спиной22 поединка в профессионалах – 20 побед (17 – нокаутом) при 2-х поражениях (от Иммануэля Алима и Брэндона Адамса).