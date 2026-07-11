МакГрегор – Голловей: де і коли дивитися бій

На турнірі UFC 329 Конор МакГрегор і Макс Голловей проведуть бій-реванш. Він стане головною подією вечора та відбудеться 12 липня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі (США).

Поєдинок стане другою зустріччю спортсменів в октагоні. Вперше МакГрегор і Голловей билися у 2013 році, тоді ірландець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Відтоді минуло 13 років, що робить реванш одним із найбільш очікуваних боїв у світі змішаних єдиноборств, пише 24 Канал.

Коли дивитися бій МакГрегор – Голловей?

Головний кард UFC 329 розпочнеться о 04:00 за київським часом. Очікується, що МакГрегор і Голловей вийдуть в октагон приблизно о 06:30 – 07:00. Поєдинок запланований на п'ять раундів.

Для МакГрегора цей бій стане першим професійним виступом після п'ятирічної перерви. Востаннє ірландець виходив в октагон у 2021 році, коли зазнав важкого перелому ноги в поєдинку проти Дастіна Пор'є.

Де дивитися бій МакГрегор – Голловей?

В Україні офіційним транслятором турнірів UFC у 2026 році є Setanta Sports. Тому переглянути бій МакГрегор – Голловей можна на OTT-сервісі Setanta Sports, а також на лінійних телеканалах мовника. Крім того, трансляція буде доступна через OTT-платформи, що мають у своїх пакетах канали Setanta Sports, зокрема Київстар ТБ, MEGOGO, Sweet.tv та Volia TV.