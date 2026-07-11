Поединок станет второй встречей спортсменов в октагоне. Впервые МакГрегор и Холлоуэй сражались в 2013 году, тогда ирландец одержал победу единогласным решением судей. С тех пор прошло 13 лет, что делает реванш одним из самых ожидаемых боев в мире смешанных единоборств, пишет 24 Канал.

Когда смотреть бой Макгрегор – Холлоуэй?

Главная карта UFC 329 начнется в 04:00 по киевскому времени. Ожидается, что Макгрегор и Холлоуэй выйдут в октагон примерно в 06:30 – 07:00. Поединок запланирован на пять раундов.

Для Макгрегора этот бой станет первым профессиональным выступлением после пятилетнего перерыва. Последний раз ирландец выходил в октагон в 2021 году, когда получил тяжелый перелом ноги в поединке против Дастина Порье.

Где смотреть бой Макгрегор – Холлоуэй?

В Украине официальным транслятором турниров UFC в 2026 году является Setanta Sports. Поэтому посмотреть бой Макгрегор – Холлоуэй можно на OTT-сервисе Setanta Sports, а также на линейных телеканалах вещателя. Кроме того, трансляция будет доступна через OTT-платформы, в пакетах которых есть каналы Setanta Sports, в частности Киевстар ТВ, MEGOGO, Sweet.tv и Volia TV.