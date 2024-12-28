Малік Скотт не зумів одразу назвати боксера, який би міг завдати Олександру Усику першої поразки у його кар'єрі. Американський тренер запевнив, що вся проблема у суперниках українця, які вважають свої параметричні дані, зокрема вагу, переможним фактором над Усиком, повідомляє 24 Канал з посиланням на YSM Sports Media.

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Причина поразок суперників Усика

Але за словами відомого наставника, це хибна думка боксерів та їх команд. Вони перебільшують важливість розміру у боксі. Жоден з бійців не переможе Усика, якщо продовжить так думати.

Скотт пригадав тренувальні табори Усика за кордоном та в Україні.

Якщо ти думаєш, що тобі потрібно бути великим, щоб побити Усика, то ти помиляєшся. Ти дізнаєшся, що помиляєшся, як тільки вийдеш на ринг з Олександром. Вся справа у навичках. Я провів з Усиком 8-11 тренувальних таборів. Я був з ним скрізь: в Україні, в США. Я пам'ятаю, коли він був чемпіоном крузервейту, його команда ще тоді планувала поєдинки в суперважкому дивізіоні,

– заявив Малік Скотт.

Таку думку можна приписати Тайсону Ф'юрі, який набрав ще більшу вагу до реваншу, аніж вона була у нього у першій зустрічі в травні. Однак ні в першому, ні в другому випадках вага не врятувала "Циганського короля" від поразок. Обидва бої закінчували за рішенням суддів на користь Усика (роздільне та одноголосне рішення у грудні відповідно).

До слова, наступним суперником Усика може стати Даніель Дюбуа, який кинув виклик українцю після реваншу Олександра проти Ф'юрі. Британець хоче взяти реванш за поразку, яка була у 2023-му році. Якщо цей двобій організують, що Усик спробує повернути собі звання "абсолюта".