Якою була мама Усика та чим пожертвувала заради його успіху

Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі та здобуттям титулу абсолютного чемпіона світу вигукнув до свого батька, який помер, що вони це зробили, бо саме тато привів Олександра в бокс. Утім своєму успіху українець також має завдячувати й своїй мамі.

У цьому матеріалі 24 Канал згадує, якою була мама Олександра Усика. А також розповідає про те, як вона допомогла сину стати успішним.

Якою була мама Олександра Усика

Маму Олександра Усика звати Надія Петрівна. Вона народилась у 1947 році в селі Риботин на Чернігівщині, тож зараз їй 79 років. У дорослому житті вона важко працювала на будівництві. У 1984 році в Криму вона познайомилась із сумчанином Олександром Анатолійовичем Усиком, за якого згодом вийшла заміж.



Олександр Усик із мамою в дитинстві

Цікаво, що в Надії Петрівни вже тоді була донька від першого шлюбу Вікторія, яка згодом стала сестрою для майбутнього боксера Олександра Усика. Власне родина почала жити в Сімферополі, де в 1987 році й народився майбутній чемпіон світу.



Олександр Усик із мамою

Щоправда частину дитинства Усик провив на Чернігівщині, куди повернулись його батьки. Нині мама боксера проживає на рідній Чернігівщині. Спортсмен розповідає, що часто приїжджає до неї в гості, але вона намагається не дивитись поєдинки сина, бо дуже переживає за нього.

Чим пожертвувала мама Олександра Усика заради успіху сина

У 1990-ті роки, коли Олександр Усик ще був дитиною, він важко хворів. Перші роки незалежності України були економічно надзвичайно складними. Мама Олександра важко працювала на будівництві, жертвуючи власним здоров'ям, силами та спокоєм, аби підтримати родину та хворого сина у скрутні часи.



Олександр Усик із мамою

Нині Надія Петрівна також постійно мусить жертвувати своїм здоров'ям, бо вона дуже хвилюється за сина. Вона взагалі не дивиться його поєдинки по телевізору та постійно просить Олександра нарешті завершити кар'єру.