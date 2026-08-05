В этом материале "24 Канал" вспоминает , какой была мама Александра Усика. А также рассказывает о том, как она помогла сыну добиться успеха.

Какой была мама Александра Усика

Маму Александра Усика зовут Надежда Петровна. Она родилась в 1947 году в селе Рыботин на Черниговщине, поэтому сейчас ей 79 лет. Во взрослой жизни она тяжело трудилась на строительстве. В 1984 году в Крыму она познакомилась с сумчанином Александром Анатольевичем Усиком, за которого впоследствии вышла замуж.



Александр Усик с мамой в детстве

Интересно, что у Надежды Петровны уже тогда была дочь от первого брака Виктория, которая впоследствии стала сестрой для будущего боксера Александра Усика. Семья поселилась в Симферополе, где в 1987 году и родился будущий чемпион мира.



Александр Усик с мамой

Правда, часть детства Усик провел в Черниговской области, куда вернулись его родители. Сейчас мама боксера живет в родной Черниговской области. Спортсмен рассказывает, что часто приезжает к ней в гости, но она старается не смотреть поединки сына, потому что очень переживает за него.

Почему мама Александра Усика пожертвовала заради успеха сына

В 1990-е годы, когда Александр Усик еще был ребенком, он тяжело болел. Первые годы независимости Украины были экономически чрезвычайно сложными. Мама Александра тяжело работала на стройке, жертвуя собственным здоровьем, силами и душевным спокойствием, чтобы поддержать семью и больного сына в трудные времена.



Александр Усик с мамой

Сейчас Надежда Петровна также постоянно вынуждена жертвовать своим здоровьем, потому что она очень переживает за сына. Она вообще не смотрит его бои по телевизору и постоянно просит Александра наконец завершить карьеру.