Красюк назвав наступного короля хевівейту після Усика

Промоутер Олександр Красюк розповів про майбутнє хевівейту та хто буде його новим королем вже у найближчому майбутньому. Представник команди Олександра Усика виділив боксера із Конго.

Олександр Красюк назвав наступного чемпіона світу у хевівейті. І ним, на думку промоутера, буде конголезький боксер Мартін Баколе, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Кого назвав Красюк

Промоутер Олександра Усика назвав Баколе одним із найкращих супертяжів світу. Водночас Красюк назвав головний недолік Мартіна.

Баколе – наступний чемпіон суперважкої ваги. Він зараз точно один із найкращих супертяжів планети. Однак Мартіну не вистачає однієї важливої деталі – це дисципліни. Як тільки у його тренувальному таборі буде дисципліна, цей боксер стане майбутнім хевівейту,

– заявив Красюк.

Нагадаємо, що тренер Баколе та сам конголезький боксер запевняли, що готові до бою із Усиком. Наставник Мартіна навіть заявив, що його підопічний є єдиним боксером, який може завдати поразки непереможному українцю.

Довідка. Мартін Баколе вже провів на профі-ринзі 22 бої, у яких здобув 21 перемогу (16 – нокаутом). Єдиної поки що поразки у кар'єрі зазнав від американця Майкла Гантера (13 жовтня 2018-го року).

Також була інформація, що Баколе претендує на бій із переможцем пари Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер. Але спершу самовпевненому конголезькому боксеру потрібно 2 травня у Нью-Йорку перемогти нігерійця Ефе Аджагба. На кону цього двобою буде стояти статус претендента на титул чемпіона світу за версією IBF у хевівейті.