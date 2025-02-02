Олександр Красюк запевнив, що наразі остаточно невідомо, хто стане наступним суперником Олександра Усика. Все залежатиме від поєдинку між Дюбуа та Паркером, який відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Бій Усик – Кличко-молодший

Також промоутер Усика припустив, що Володимир Клично є потенційним варіантом для Олександра.

Усик не готовий завершити кар'єру, ми не знаємо, що буде далі. Багато чого залежатиме від результату бою Дюбуа – Паркер. Ми також чули, що Володимир Кличко може повернутися, бо хоче побити рекорд Джорджа Формана. Нікого рішення немає, це просто мрія, план, думка. Але це також можливість і варіант для нас,

– заявив Красюк.

Нагадаємо, що тему про можливий бій проти Кличка-молодшого вже зачіпали Даніель Дюбуа та Тайсон Ф'юрі. Але останній на початку 2025-го року несподівано закінчив кар'єру.

Водночас нещодавно Володимир не дав чіткої відповіді щодо свого можливого повернення у ринг.

Журнал The Ring вже анонсував камбек Кличка-молодшого у бокс та навіть назвали можливий термін повернення Володимира у ринзі. Цікаво, що журналіст Майк Коппінджер запропонував Володимиру придивитись до титульного бою проти переможця зустрічі Дюбуа – Паркер.