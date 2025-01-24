Кличко-молодший прокоментував своє повернення в ринг. Фанатів здивувала відповідь легенди українського боксу, повідомляє 24 канал із посиланням на "Новини.Live".

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Чи повернеться Кличко у бокс?

Досі немає конкретики щодо повернення Володимира Кличка у бокс. Відомий український супертяж вперше відреагував на чутки про можливий камбек у професійний ринг.

Кличко-молодший або вирішив підігріти інтерес, або не збирається знову боксувати. Лаконічна відповідь колишнього чемпіона світу змушує задуматись.

Повернутися в бокс? Немає сенсу коментувати. Чому? Не цікаво,

– сказав Кличко-молодший.

Зазначимо, що Володимир може погодитись лише на чемпіонський бій. Легенда українського боксу має на меті побити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном світу.