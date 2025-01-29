У віці 45 років Джордж Форман став найстарішим чемпіоном світу. Тепер цей рекорд прагне побити Кличко-молодший.

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Коппінджер прокоментував ймовірний камбек Кличка

На думку Майка Коппінджера, Володимир Кличко може отримати титульний бій вже цього року. Популярний журналіст навіть встиг підібрати потенційного суперника для українця, з яким може провести титульний двобій.

Коппінджер запропонував Кличку-молодшому бій проти тріумфатора поєдинку між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером, який відбудеться вже 22 лютого в Ер-Ріяді. На кону цієї зустрічі стоятиме титул чемпіона світу за версією IBF у хевівейті, яким володіє Дюбуа.

Слід відзначити, що раніше Даніель згадував можливу битву із Володимиром Кличком. "Динаміт" не заперечив свого потенційного бою проти легенди із України. Також раніше у своїх інтерв'ю Тайсон Ф'юрі запевняв, що готовий за великі гроші дати реванш Кличку-молодшому. Але на початку 2025-го року британець закінчив кар'єру.

Нагадаємо, що на переможця бою Дюбуа – Паркер чекає Олександр Усику. Непереможний українець отримав виклик від Даніеля ще після свого переможного реваншу із "Циганським королем" 21 грудня 2024-го року.

Довідка. Усик вже виходив в один ринг проти Дюбуа. Було це у серпні 2023-го року у польському місті Вроцлав. Тоді у 9-му раунді Олександр оформив дострокову перемогу над "Динамітом".

Також на тріумфатора двобою Дюбуа – Паркер чекають ще два інші боксери – Джо Джойс та Ентоні Джошуа.