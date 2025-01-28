Джордж Форман у 45-річному віці став найстаршим чемпіоном світу. Тепер Кличко-молодший хоче перевершити цей рекорд американського ексбоксера.

До теми Кличко-молодший вперше прокоментував можливе повернення в ринг

Каннінгем робить ставку на Кличка-молодшого

Колишній чемпіон світу за версією IBF (2007-2011) Стів Каннінгем прокоментував можливий камбек Володимира Кличка у ринг заради досягнення Формана, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Кривдник Тайсона Ф'юрі розповів, який краще шлях обрати українцю, аби провести титульний бій. Каннінгем навіть назвав серед потенційних суперників Даніеля Дюбуа, який поки що ще володіє поясом чемпіона світу за версією IBF у хевівейті.

Каннінгем припустив, хто б переміг у бою Кличка-молодшого проти Даніеля Дюбуа. Стів зробив сміливий прогноз.

Це буде дуже хороший бій для Володимира. Потрібен один чи два поєдинки, щоб скинути іржу, а потім можна зустрітись із Дюбуа. Знаєте, я думаю, що це буде дуже хороший бій. Дюбуа не наймайстерніший боєць, але сильний і має пристойний рівень майстерності. Я не говорю, що Володимир обов'язково переможе, але Кличко в моїх очах є фаворитом,

– заявив Каннінгем.

Нагадаємо, що 22 лютого Дюбуа буде проводити захист поясу IBF у бою проти Джозефа Паркера. Лише у випадку перемоги Даніель буде претендувати на двобій проти Олександра Усика.

Сам "Динаміт" ще раніше натякав на можливий бій проти Кличка-молодшого. Також про зустріч із Володимиром заявляв Тайсон Ф'юрі, але на початку нового 2025-го року закінчив кар'єру.