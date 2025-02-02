Александр Красюк заверил, что пока окончательно неизвестно, кто станет следующим соперником Александра Усика. Все будет зависеть от поединка между Дюбуа и Паркером, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Стоит узнать Менеджер Усика рассказал, когда и с кем состоится следующий бой украинца

Бой Усик – Кличко-младший

Также промоутер Усика предположил, что Владимир Кличко является потенциальным вариантом для Александра.

Усик не готов завершить карьеру, мы не знаем, что будет дальше. Многое будет зависеть от результата боя Дюбуа – Паркер. Мы также слышали, что Владимир Кличко может вернуться, потому что хочет побить рекорд Джорджа Формана. Никого решения нет, это просто мечта, план, мнение. Но это также возможность и вариант для нас,

– заявил Красюк.

Напомним, что тему о возможном бое против Кличко-младшего уже затрагивали Даниэль Дюбуа и Тайсон Фьюри. Но последний в начале 2025-го года неожиданно закончил карьеру.

В то же время недавно Владимир не дал четкого ответа относительно своего возможного возвращения на ринг.

Журнал The Ring уже анонсировал камбэк Кличко-младшего в бокс и даже назвали возможный срок возвращения Владимира в ринге. Интересно, что журналист Майк Коппинджер предложил Владимиру присмотреться к титульному бою против победителя встречи Дюбуа – Паркер.