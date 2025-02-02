В возрасте 45 лет Джордж Форман стал самым старым чемпионом мира. С тех пор никто так и не побил этот рекорд, на который так охотится Владимир Кличко.

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Когда легенда бокса может вернуться на ринг

Авторитетный журналист The Ring неожиданно вспомнил тему возможного возвращения Кличко-младшего в ринг. Журналист Турки Аль аш-Шейха, который его недавно приобрел, анонсировал камбэк легендарного украинца, информирует 24 Канал.

По его информации, ценители бокса могут увидеть легенду в ринге уже до конца этого 2025-го года.

Ранее подобную информацию о возвращении Кличко-младшего сообщал один из самых известных боксерских журналистов Майк Коппинджер. Представитель СМИ внезапно даже нашел соперника для Владимира. Коппинджер предложил Кличко провести бой против победителя встречи Даниэль Дюбуа – Джозеф Паркер, на кону которого стоял титул чемпиона мира по версии IBF в хевивейте, которым сейчас владеет "Динамит".

Справка. Бой Дюбуа – Паркер запланирован на 22 февраля 2025-го года и состоится в Эр-Рияде.

Отметим, что Владимир Кличко провел на профи-ринге уже 69 боев, в которых одержал 64 победы (54 – нокаутом), потерпев 5 поражений.