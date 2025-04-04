Самовпевнений боксер розповів, скільки отримав грошей за спаринги з Усиком

Мартін Баколе продовжує пригадувати свій досвід, який він отримав у тренувальному таборі Олександра Усика. Конголезький боксер розповідав, як лупцював українця у спарингах.

Мартін гучно розкидався заявами про те, що у спарингах відправляв Олександра Усика у нокаути. Начебто сталось це у тренувальному таборі українця напередодні реваншу із Ентоні Джошуа у 2022-му році.

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Тепер Баколе пригадав, скільки отримав грошей за допомогу у підготовці до бою від непереможного українця за сім днів, передає 24 Канал із посиланням на Mbote.cd.

Я дійшов до такого рівня, коли Олександр Усик платив мені 25 000 фунтів стерлінгів на тиждень, щоб я був його спаринг-партнером,

– сказав Баколе.

Нагадаємо, що Мартін та його тренер запевняли, що лише вони можуть нарешті зупинити переможну ходу Усика у хевівейті. Хоча Баколе сильно зганьбився, коли вирішив замінити хворого Даніеля Дюбуа у бою проти Джозефа Паркера. Мартін не протримався і здвох повних раундів, як опинився у нокауті. Новозеландець легко захистив свій титул тимчасового чемпіона світу WBO.

Повідомлялось, що за цей двобій конголезький боєць отримав 600 тисяч доларів. Дядько Тайсона Ф'юрі розніс Баколе за те, що він замінив Дюбуа у поєдинку проти Паркера.

Наразі за спиною 31-річного Баколе 21 перемога (16 – нокаутом) та поразки у 23-х боях.