У терміновому порядку Мартін Баколе вилетів в Ер-Ріяд. Боксер із ДР Конго був взагалі не підготовленим до поєдинку та із відчутною зайвою вагою.

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Пітер Ф'юрі розніс вчинок Баколе

Джозефу Паркеру знадобилось для перемоги менш як два повні раунди. У другій трихвилинці Баколе полетів у нокаут, а бій було завершено. Новозеландець легко захистив свій пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBO.

Пітер Ф'юрі, дядько Тайсона, розкритикував Баколе за поспішне рішення замінити Дюбуа, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Все у цьому бою добре склалося для Паркера і все погано для Баколе. Він не тільки програв, він просто був тінню самого себе. Це хлопець прийняв бій тільки заради грошей. Немає що більше сказати,

– сказав Пітер Ф'юрі.

Такої ж думки притримується Тоні Белью.

До слова. Була інформація, що Мартін заробив за цей двобій 600 тисяч доларів. Натомість Паркер збагатив свою кишеню на 2,6 мільйона.

Відзначимо, що Паркер завдав Баколе лише другої поразки у його кар'єрі. Вперше Мартін програв 13 жовтня 2018-го року, коли побився із Майклом Гантером. Загалом за спиною конголезького боксера 23 бої, у яких здобув 21 перемогу (16 – нокаутом).