В срочном порядке Мартин Баколе вылетел в Эр-Рияд. Боксер из ДР Конго был вообще не подготовленным к поединку и с ощутимым лишним весом.

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Питер Фьюри разнес поступок Баколе

Джозефу Паркеру понадобилось для победы менее двух полных раундов. Во второй трехминутке Баколе полетел в нокаут, а бой был завершен. Новозеландец легко защитил свой пояс временного чемпиона мира по версии WBO.

Питер Фьюри, дядя Тайсона, раскритиковал Баколе за поспешное решение заменить Дюбуа, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Все в этом бою хорошо сложилось для Паркера и все плохо для Баколе. Он не только проиграл, он просто был тенью самого себя. Это парень принял бой только ради денег. Нечего больше сказать,

– сказал Питер Фьюри.

Такого же мнения придерживается Тони Белью.

К слову. Была информация, что Мартин заработал за этот поединок 600 тысяч долларов. Зато Паркер обогатил свой карман на 2,6 миллиона.

Отметим, что Паркер нанес Баколе лишь второе поражение в его карьере. Впервые Мартин проиграл 13 октября 2018-го года, когда подрался с Майклом Хантером. Всего за спиной конголезского боксера 23 боя, в которых одержал 21 победу (16 – нокаутом).