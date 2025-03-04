Конголезький боксер в останній момент замінив хворого Даніеля Дюбуа у протистоянні проти Джозефа Паркера. Мартін Баколе прилетів в Ер-Ріяд без підготовки та із заявою вагою.

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На який термін дискваліфікували Баколе

Баколе не протримався і двох повних раундів. По ходу другої трихвилинки Паркер відправив суперника у нокаут. Джозеф легко захистив свій пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBO та став претендентом для Олександра Усика.

Після поєдинку конголезького боксера відсторонили від боксу. Боксерська ліцензія Баколе припинена до 22 березня 2025-го року. Ймовірне, що таке усунення спричинене можливим ушкодження у Мартіна після провального поєдинку нокаутом проти Паркера, повідомляє 24 Канал із посиланням на BoxRec.



Мартіна Баколе відсторонили від боксу / Скриншот із BoxRec

Раніше повідомлялось, що Баколе повернеться у ринг вже у травні цього року. Суперником Мартіна буде нігерієць Ефе Аджагби. Однак статус бою понизили. Боксери не будуть битись за звання обов'язкового претендента на титул по лінії IBF, яким наразі володіє Даніель Дюбуа. Хоча раніше боксерська організація надала цій зустрічі статус елімінатора IBF.

Поразка від Паркера стала для Баколе другою на профі-рингу у 23-х проведених боях. У них Мартін здобув 21 перемогу (16 – нокаутом).