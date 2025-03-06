Тоні Белью не розуміє такого рішення Мартіна Баколе, який прилетів на бій проти Джозефа Паркера взагалі непідготовленим та із зайвою вагою. Це привело до швидкого нокауту вже у другому раунді для боксера із ДР Конго, пише 24 Канал із посиланням на Casino Beats.

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Повівся на гроші

Водночас колишній суперник Олександра Усика відзначив силу Баколе, який може зробити проблеми будь-якому супертяжу.

Мартін Баколе – велика проблема для всіх супертяжів. Але зараз він фактично продався за гроші. З ним ніхто більше не захоче битися, бо він небезпечний. Так, цей хлопець дуже небезпечний. Ти не хочеш битися проти нього,

– заявив Белью.

Нагадаємо, що поразка від Паркера стала для Баколе лише другої у професіоналах. За спиною 31-річного Мартіна 23 проведені бої, у яких він здобув 21 перемогу (16 – нокаутом).

До слова. Мартіна Баколе усунули від боксу до 22 березня 2025-го року після брутального нокауту від Джозефа Паркера.

Вже у травні поточного 2025-го року Баколе повернеться у ринг. Суперником конголезького супертяжа стане нігерієць Ефе Аджагби, а сам бій відбудеться в Ер-Ріяді. Двобій Баколе – Аджагби буде у рамках андеркарду головного поєдинку вечора боксу Альварес – Скулл.