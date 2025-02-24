Хоча того вечора боксу Мартін Баколе не повинен був виходити у ринг. Конголезький боксер замінив в останній момент Даніеля Дюбуа, який захворів.

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Що сказав Баколе після поразки

Баколе не протримався навіть два повних раунди. У другій трихвилинці Мартін опинився на настилі рингу. Швидкий нокаут для пузатого Баколе, який розповів, чому так легко програв Джозефу Паркеру, повідомляє 24 Канал із посиланням на IFL TV.

Всі розуміють, що трапилося. Я не побачив удару. Це бокс. Це суперважка вага, тут може трапитися будь-що. Я хотів продовжити, думав відновитися, але тренер сказав мені ні. Я сюди прилетів уночі, о другій годині. Не було часу навіть поспати. Я вважаю, що я не програв цей бій,

– сказав Баколе.

Нагадаємо, що ця поразка стала для 31-річного боксера із ДР Конго другою у кар'єрі у 23-х проведених боях (231 перемога, 16 із яких були нокаутом). Першого фіаско Мартін зазнав ще 13 жовтня 2018-го року від американця Майкла Гантера.

Раніше Баколе та його тренер запевняли, що вони єдині, хто може зупинити Усика. Але, схоже, що Мартін дуже переоцінює свої можливості.