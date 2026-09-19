За його словами, ця новина стала для нього несподіванкою, оскільки про рішення боксера він дізнався не безпосередньо від нього, а з відео в інстаграм. Про це він розповів на ютуб-каналі Boxing News.

Що Сулейман сказав про Усика

Президент WBC підкреслив, що вважає Усика своїм близьким другом і дуже поважає його та всю його команду, згадавши навіть випадок, коли Олександр подарував йому новий iPhone замість розбитого в ліфті.

Звичайно, та ситуація мене засмутила. Але я розумію бійців. Буває, що вони поводяться по-різному. Коли до бійців приходять слава, шана та гроші, вони немов опиняються в "бульбашці", яку важко зрозуміти збоку, і згодом змінюються. Але вони завжди повертаються до колишнього стану. Він мій друг, ми спілкуємося, і я бажаю йому всього найкращого,

– поділився Сулейман.

Нагадаємо, що Усик добровільно відмовився від своїх чемпіонських поясів у червні. Український боксер пояснив цей крок бажанням дати іншим претендентам, які тривалий час чекали на свій шанс, можливість поборотися за престижні нагороди.

Варто зазначити, що Сулейман відомий своєю активною підтримкою України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Світова боксерська рада під його керівництвом виключила російських боксерів зі своїх рейтингів та припинила санкціонувати поєдинки на території країни-агресора. За таку позицію президент України Володимир Зеленський раніше нагородив Сулеймана орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.