"Ніколи не повірите": стало відомо, якого боксера найбільше боявся Тайсон

Майк Тайсон провів довгу та фантастичну кар'єру, побивши багатьох іменитих суперників. Проте були ті, з ким "Залізний Майк" не хотів зустрічатись у рингу.

Боббі Гудман пригадав роки роботи з промоутером Доном Кінгом. Зокрема, він розповів про страхи "Залізного Майка", який співпрацював зі спортивним функціонером, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

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З ким не хотів битись Тайсон

Боббі Гудман розповів, що Майк Тайсон досить зухвало висловлювався стосовно Джорджа Формана. "Залізний Майк" постійно називав його вовком в овечій шкурі та постійно розповідав, що він не той за кого себе видає.

Тому Дон Кінг намагався підштовхнути боксера до бою проти Формана. Однак Майк не хотів битись та постійно відмовлявся від проведення поєдинку з Джорджем.

Ви ніколи не повірите в це, але Майк Тайсон боявся Джорджа Формана і не хотів з ним битися,

– сказав Гудман.

Нагадаємо, що Джордж Форман є володарем історичного рекорду. Колишній боксер був найстаршим чемпіоном світу. "Великий" завоював титул у віці 45 років та 9 місяців.