Тайсон пригадав найсильнішого боксера, з яким йому доводилось битись. Легенда боксу виділив американського бійця на прізвисько "Рожевий", повідомляє 24 канал із посиланням на GiveMeSport.

Читайте також Боявся суду: Майк Тайсон зізнався, чому наважився на бій із Полом після десяти переливань крові

Неочікуваний вибір Тайсона

Майк Тайсон бився проти Евандера Холіфілда, Леннокса Льюїса, Мервіса Фрейзера та багатьох інших іменитих опонентів. Проте вони не були найскладнішими суперниками для "Залізного Майка".

Легенда боксу назвав найсильнішого візаві у кар'єрі. Майк Тайсон зізнався, що це був Пінклон Томас, який входив до п'ятірки найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії у 80-х роках.

Пінклон Томас був на моїм найсильнішим суперником. Я ніколи не думав про нього, але два роки тому я подивився запис нашого бою. Я завдав йому 17 ударів по обличчю, він впав, але це було 17 ударів! Сімнадцять ударів, впритул, всі вони були настільки сильними, наскільки це було можливо, і від останнього він просто втратив свідомість. Я подумав: Боже, це мій найважчий бій, він отримав 17 ударів у підборіддя,

– розповів Тайсон.

Поєдинок між Майком Тайсоном та Пінклоном Томасом у 1987 році. Тоді "Залізний Майк" нокаутував "Рожевого" та захистив чемпіонські титули за версіями WBA та WBC.

Раніше легенда боксу назвав опонента, який завдав йому найсильнішого удару. Майк Тайсон виділив земляка та іменитого бійця Евандер Холіфілда.