Легендарний боксер вважає, що Джордж Форман найкращий ударник за весь час. Тайсон відзначив його перевагу над іншими, повідомляє 24 канал із посиланням на FightCamp.

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Чому Тайсон обрав Формана

Майк Тайсон пояснив, чому обрав Джорджа Формана найкращим панчером за всю історію боксу. "Залізний Майк" обгрунтував свою думку, виділивши силу та фізичні дані свого співвітчизника.

Я не можу зрівнятись з силою удару Формана, хлопця з такими великими габаритами. Єдине, що дозволяло мені бути таким захоплюючим, це те, що я вмів викидати швидкі удари,

– сказав Тайсон.

Зазначимо, що Джордж Форман залишається володарем рекорду у хевівейті. Легенда боксу став найстаршим чемпіоном світу у віці 45 років, відправивши Майкла Мурера в нокаут у 1994 році в бою за пояс IBF.

Нагадаємо, що Володимир Кличко планує повернутись на ринг. Він має наміри перевершити досягнення Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном світу.