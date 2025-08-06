Американський професійний боксер Майк Тайсон відверто розповів, кого вважає найкращим бійцем в історії. "Залізний Майк" не поставив себе на перше місце.

59-річний Майк Тайсон поставив на вершину історії боксу кумира Олександра Усика. Мова йде про Мухаммеда Алі, інформує 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Хто найкращий боксер в історії за версією Тайсона?

"Залізний Майк" заперечив твердження, що саме він є найкращим боксером в історії.

Я найкращий боксер в історії? Ні, найкращим є Мухаммед Алі, а потім йду я,

– заявив Тайсон.

Раніше Майк вибрав найвидатніших спортсменів в історії. "Залізний Майк" не брав до уваги лише боксерів. Цього разу самовпевненість легенди зашкалила.

Довідка. Мухаммед Алі за свою професійну кар'єру встиг провести 61 бій, у яких здобув 56 перемог (37 – нокаутом) при 5-ти поразках. Востаннє боксував у далекому 1981-му році, коли програв Тревору Бербіку із Канади. Кумир Усика відійшов у засвіти 3 червня 2016 року.

Натомість відомий промоутер Едді Хірн припустив, чи зміг би Олександр Усик здолати Майка Тайсона. На його думку, український абсолютний чемпіон світу зміг би взяти гору над "Залізним Майком", Ларрі Холмсом та Джо Фрейзером.

Пригадаємо, що у листопаді минулого року Тайсон повернувся у ринг із поразки від боксера-ютубера Джейка Пола. Після цього було декілька чуток про ймовірний наступний бій Майка, але все наразі залишилось на рівні простих слів.