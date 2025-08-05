Евандер Холіфілд обрав Джорджа Формана. Американський колишній боксер пригадав бій проти Формана, який відбувся 19 квітня 1991 року в Атлантік-Сіті (США), пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Хто найсильніший панчер в історії за версією Холіфілда?

Той двобій закінчився перемогою Холіфілда. Евандер захистив пояси чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF з підсумками усіх 12 раундів.

Холіфілд розповів про удар в 11-му раунді, коли подумав, що Форман вибив йому усі зуби.

Найсильніше мене вдарив Джордж Форман. Він вдарив мене один раз в одинадцятому раунді, а я повернувся до кута і сказав: "Він вибив мені всі зуби?"

– розповів Холіфілд.

Що таке панчер? Це боксер, який має власний коронний удар. Панчерами називають віртуозних боксерів, які досконало володіють своїм основним ударом.

До слова. Джордж Форман провів на профі-рингу 81 бій, у яких оформив 76 перемог (68 – нокаутом) при 5-ти поразках. На жаль, 21 березня 2025 року серце колишнього боксера перестало битись. Йому було 76 років.

Щодо Холіфілда, то Евандер відбоксував у професіоналах 57 поєдинків: 44 звитяги (29 – нокаутом), 10 поразок, 2 мирових та один бій був такий, що не відбувся.