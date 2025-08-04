Під час неї Олександр Усик завітав в академію, яка виховує майбутніх чемпіонів із дзюдо. Саме у ній займаються обидва сини боксера – Кирило та Михайло, пише 24 Канал.

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Що сказав Усик юним дзюдоїстам?

Усик видав емоційну промову для майбутніх чемпіонів.

Коли ви виграєте якесь змагання, то думаєте, що стали богами дзюдо. Кожне гі*но може один раз стати чемпіоном світу. Це так колись мій тренер казав. Я йому кажу: "Так я ж чемпіон світу". А він знову повторив: "Так кожне гі*но може стати". Тож якщо ви виграєте, то Слава Богу, мамі і батьку кажете дякую, тренеру кажете дякую і продовжуєте,

– сказав титулований боксер.

Відео промови Усика

Раніше український боксер розповідав, ким хочуть стати у майбутньому його обидва сини. Один із них хоче піти по стопах титулованого татуся.

Нагадаємо, що обидва сини боксера від початку повномасштабного вторгнення живуть в Іспанії із батьками дружини Усика.

Відзначимо, що Олександр вже повернувся в Україну, де його зустріла молодша донька Марія. Попереду в Усика останній прощальний бій у кар'єрі. Наразі невідомо, хто стане останнім суперником у професійній кар'єрі Усика.