Зокрема цією підтримкою будуть сини українського боксера – Кирило та Михайло. 24 Канал розповідає про синів Олександра Усика, їх захоплення та де зараз живуть.

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Яким видом спорту займаються сини Усика?

Кирило та Михайло не перші діти у сім'ї українського боксера. У 2010-му році Олександр та Катерина Усик вперше стали батьками, коли на світ народилась їх донечка Єлизавета. Хлопці ж поповнили родину у 2013-му та 2015-му роках. Кирило старший за Михайла.

Вже у своїх юних роках обидва сини Усика активно займаються професійним спортом. Кирило та Михайло займаються дзюдо в академії у Марбельї, де головним тренером є українець Іван Васильчук.

Олександр Усик особисто був гостем академії, у якій займаються його сини. Боксери приїжджав туди після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі (травень 2024-го). Тоді Усик переміг британця та став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса.

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Кирило та Михайло вже мають перші серйозні здобутки у дзюдо. До прикладу, сини боксера вже водночас завоювали золоті медалі на змаганнях.

Також Усик та його дружина Катерина приїжджають на змаганнях своїх синів.

Сім'я Усика на змаганнях синів / Скриншоти із інстаграму Катерини

Де живуть Кирило та Михайло Усик?

Повномасштабна війна в Україні, яку розв'язала Росія, поділила родину боксера на дві країни. Кирило та Михайло разом із батьками матері живуть в Іспанії. Натомість доньки боксера Єлизавета та Марія залишаються жити в Україні.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Катерина Усика розповідала, що ще у перший рік повномасштабної війни хотіла разом із чоловіком забрати синів назад в Україну, але через вагітність Марією відклали це рішення.

Ми з Санею постійно: "Забираємо, забираємо". А потім я завагітніла Машею. Ми хотіли забрати. Саня теж дуже страждав, бо родина повинна бути разом. А як разом? Я тут сама. Так, у мене є няня з 10-ї до 20-ї, а потім вночі я сама. Мені не вистачає одній ресурсу. Мої батьки - я не хочу, щоби вони тут були, коли тут все "х*рачить" над тобою, і хлопці теж. Вони виїхали. Важко. Телефон - спасіння, але не дає фізичної близькості,

– розповідала Катерина Усик.

В Іспанії Кирило та Михайло вже вивчили іспанську та англійську мови.

Як хлопці вперше зустрілись із молодшою сестрою?

Катерина тоді розповідала, що хлопці ще не бачили свою молодшу сестру. Лише у квітні 2024-го Кирило та Михайло побачили свою сестру Марію. Їх зустріч була теплою. Відзначимо, що Кирило ще раніше приїжджав в Україну та бачився із маленькою сестрою. Натомість для Михайла це була перша зустріч

Хлопці обійняли сестричку та щось показували їй на телефоні.



Перша зустріч синів Усика із молодшою сестрою / Скриншот із інстаграму Катерини

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Як сини підтримували Усика у тренувальному таборі?

Олександр Усик готувався до реваншу проти Даніеля Дюбуа в Іспанії, де якраз із 2022 року живуть його сини. Це стало чудовою нагодою для Кирила та Михайла, які відвідали тренувальний табір свого татуся. Хлопці навіть вийшли у ринг, але кумедно поспарингували, аж ніяк, не за правилами боксу. У хід пішли навички дзюдо.

Сини Усик у його тренувальному таборі: дивіться відео

Як Усик міг втратити сина?

В інтерв'ю все тому ж Славі Дьоміну родина боксера відверто розповіла історію, як могла втратити сина Кирила. Лікарі запевнили подружжя, що їх дитина мертва. Однак український боксер сконтактувався із вищими чинами медицини, з яким провів жорстку чоловічу розмову.

У Катерини була кровотеча. Лікарі тоді поставилися до справи несерйозно. Мені сказали, що моя дитина мертва. Я одразу почав набирати людей із високих чинів медицини. Я всім тоді сказав, якщо дитину не врятуєте, я вас помножу на нуль. На щастя, тепер ми маємо такого чудового сина, як Кирило Олександрович,

– сказав Усик.

Вже 19 липня родина Усик буде палко підтримувати батька у реванші із Дюбуа. На кону бою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Якщо Олександр переможе, то присвятить звання "абсолюта" молодшій доньці Марії, адже усі інші діти мають пам'ятні переможні подарунки від батька.