Во время нее Александр Усик посетил академию, которая воспитывает будущих чемпионов по дзюдо. Именно в ней занимаются оба сына боксера – Кирилл и Михаил, пишет 24 Канал.

Читайте также Имеют серьезные достижения в спорте, но не в боксе: что известно и где живут сыновья Усика

Что сказал Усик юным дзюдоистам?

Усик выдал эмоциональную речь для будущих чемпионов.

Когда вы выигрываете какое-то соревнование, то думаете, что стали богами дзюдо. Каждое г*вно может один раз стать чемпионом мира. Это так когда-то мой тренер говорил. Я ему говорю: "Так я же чемпион мира". А он снова повторил: "Так каждое г*вно может стать". Поэтому если вы выиграете, то Слава Богу, маме и отцу говорите спасибо, тренеру говорите спасибо и продолжаете,

– сказал титулованный боксер.

Видео речи Усика

Ранее украинский боксер рассказывал, кем хотят стать в будущем его оба сына. Один из них хочет пойти по стопам титулованного папочки.

Напомним, что оба сына боксера от начала полномасштабного вторжения живут в Испании с родителями жены Усика.

Отметим, что Александр уже вернулся в Украину, где его встретила младшая дочь Мария. Впереди у Усика последний прощальный бой в карьере. Пока неизвестно, кто станет последним соперником в профессиональной карьере Усика.