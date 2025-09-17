Майк Тайсон був серед запрошених гостей вечора боксу 13 вересня у Лас-Вегасі. "Залізний Майк" приїхав наживо переглянути протистояння Сауля Альвареса проти Теренса Кроуфорда.

У профілі Happy Punch у соцмережі Х з'явилось відео ще одного імпровізованого протистояння під час вечора боксу Альварес – Кроуфорд. Легендарний Майк Тайсон зустрівся проти популярного блогера MrBeast, передає 24 Канал.

Оце так Кроуфорд видав базу про українців після грандіозної перемоги над Канело: потужне відео

Як Тайсон нокаутував MrBeast?

Культовий боксер перевірив міцність корпусу відомого ютубера. Лише одного удару "Залізного Майка" вистачило, аби повалити MrBeast на підлогу. Цей момент неабияк розвеселив усіх, хто потрапив в об'єктив камери.

Як Тайсон нокаутував MrBeast: дивіться відео

Що відомо про MrBeast?

27-річний американський бізнесмен, ютубер, філантроп, який відомий своїми масштабними заходами.

Справжнє ім'я – Джиммі Дональдсон.

За його ютуб-каналом стежать аж 436 мільйонів користувачів. Саме його канал став першим у ютубі, який перетнув позначну у 300 мільйонів підписників.

Також ютубер відзначається своїми хорошими вчинками. До прикладу, у січні 2023-го він профінансував операції з видалення катаракти аж для тисячі людей, які не могли дозволити собі таке хірургічне втручання.

До слова. Кроуфорд переміг Альвареса у Лас-Вегасі, відібрав у нього пояси та став новим абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. Перед боєм Майк Тайсон помилився у своєму прогнозі, коли казав, що у Теренса немає жодних шансів у цьому протистоянні.

Тайсон принижував Канело?

Майк Тайсон критикував Сауля Альвареса через втечу від бою проти Девіда Бенавідеса. "Залізний Майк" назвав Канело "ганьбою для Мексики".

"Не можу повірити... Канело відмовився від 60 мільйонів. доларів за бій з Бенавідесом. Девід – чудовий боєць. Канело настільки боїться програти? Хіба він не хоче подарувати вболівальникам цей бій? Ти не поважаєш спадщину всіх найбільших мексиканських бійців. Вони билися з найкращими, не ставлячи на місце фактор грошей. Це ганьба для боксу, ганьба для Мексики. Я б на його місці прийняв бій із Бенавідесом і довів світові, що є найсильнішим бійцем. Канело талановитий, але йому, на жаль, не вистачає хоробрості. Це ганьба", – сказав Тайсон.

Видання Sport Bible опублікувало лаконічну відповідь від Канело на слова Майка.

Я б поважав його думку, якби він був тверезим,

– відповів Альварес.