Майк Тайсон висловився по найкращих спортсменів в історії. "Залізний Майк" зробив самовпевнену заяву.

Легендарний боксер виділив двох спортсменів. Одне із місць Майк Тайсон виділив для своєї персони, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ringside24.

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Хто найкращі спортсмени в історії за версією Майка Тайсона?

Другим найкращим атлетом в історії спорту за версією "Залізного Майка" є легендарний баскетболіст НБА Майкл Джордан.

Найкращі спортсмени в історії? Це я і Майкл Джордан,

– сказав Тайсон.

До слова, Джордан оголосив про завершення кар'єри 6 жовтня 1993 року. Майкл аргументував своє рішення втратою інтересу до баскетболу.

Нагадаємо, що "Залізний Майк" у листопаді минулого року повернувся на профі-ринг. Тайсон програв за рішенням суддів боксеру-ютуберу Джейку Полу. Останній вже націлився на бої проти гігантів боксу: Олександра Усика, Ентоні Джошуа та інших.

Раніше повідомлялось, що промоутер Едді Хірн припустив, чи міг би Олександр Усик перемогти легенд боксу. Серед списку зіркових боксерів було й прізвище Майка Тайсона. За спиною "Залізного Майка" 59 боїв, у яких він здобув 50 перемог (44 – нокаутом) при 7-ми поразках. Ще два бої були такі, що не відбулись.