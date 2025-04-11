Легенда боксу зробив цікавий вибір. Майк Тайсон не обрав жодного представника сучасного хевівейту, інформує 24 Канал із посиланням на Sports Illustrated.

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Кого обрав Майк Тайсон

"Залізний Майк" включив у трійку найкращих усіх своїх земляків.

Девід Бенавідес, Теренс Кроуфорд, Джервонта Девіс. Ці хлопці мені дуже подобаються,

– заявив Тайсон.

Цікаво, що усі троє обраних боксерів досі перебувають у статусі непереможних бійців. Девід Бенавідес оформив 30 перемог у 30-ти боях (24 – нокаутом), Теренс Кроуфорд переміг у 41-й зустрічі (31 – нокаутом), а Джервонта Девіс має за своєю спиною у професіоналах 30 звитяг (28 – нокаутом) при одній нічиї (з Ламонтом Роучем) у 31-му поєдинку.

До слова, легендарний Тайсон повернувся у профі-ринг у середині листопада 2024-го року, коли програв за рішенням суддів боксеру-блогеру Джейку Полу. За його спиною 50 перемог (44 – нокаутом) при 7-ми поразках та 2-х мирових у 59-ти боях.