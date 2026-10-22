Майк Тайсон повертається на ринг заради бою з одним із найбагатших боксерів світу

Колишній чемпіон світу Флойд Мейвезер заявив, що в грудні проведе виставковий поєдинок проти легендарного Майка Тайсона. Також американець розповів про переговори щодо реваншу з Менні Пак'яо, який може відбутися у 2027 році.

Про плани організувати зустріч Мейвезера і Тайсона повідомив представник організаторів CSI. За словами боксера, поєдинок із колишнім абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі має відбутися наприкінці цього року.

Поєдинок Тайсона та Мейвезера вже переносили

Зустріч двох американських легенд боксу планували ще раніше, однак її проведення неодноразово відкладали. Серед причин називали травму руки Тайсона, а також організаційні та контрактні суперечки.

За повідомленнями, організатори CSI виплатили Мейвезеру аванс у розмірі 4,75 мільйона доларів у межах угоди, яка передбачала проведення поєдинків за участю американця, зокрема реваншу з Пак'яо.

Мейвезеру зараз 49 років, Тайсону – 60. Їхній запланований поєдинок має відбутися за виставковими правилами та, за наявною інформацією, не впливатиме на офіційні професійні рекорди боксерів.

Мейвезер пояснив, чому зірвалися переговори з Пак'яо

Водночас Мейвезер розраховує повернутися на ринг і для повторного протистояння з Пак'яо. За його словами, реванш планують провести у 2027 році, а гарантований гонорар американця за цей бій має становити 110 мільйонів доларів.

Чи реванш із Пак'яо справді відбудеться? Так. Ми вже говорили про це. За цей бій мені гарантовано заплатять 110 мільйонів,

– заявив Мейвезер.

Американець також розповів про фінансові розбіжності, які завадили організувати реванш. За його словами, поєдинок планували провести на платформі Netflix, однак сторони не змогли погодити умови контракту.

Мейвезер стверджує, що організатори запропонували йому та Пак'яо однакові гонорари, хоча за перший бій між ними американцеві гарантували 101 мільйон доларів, а філіппінцю – 25 мільйонів.

Ми повертаємося, щоб провести реванш, і цього разу вони намагаються запропонувати кожному з нас по 27,5 мільйона доларів. Я сказав: "Тобто він програє, але отримає рівно стільки ж, скільки й я? У жодному разі",

– розповів боксер.

Нагадаємо, американський боксер Флойд Мейвезер-молодший вважається найбагатшим бійцем в історії боксу. Його статки оцінюють приблизно у 400 мільйонів доларів, тоді як сукупні кар'єрні доходи з урахуванням інфляції та спонсорських угод перевищили 1,2 мільярда доларів.